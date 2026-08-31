A Ragusa, da martedì 1° settembre 2026, saranno in pagamento le pensioni del mese di settembre nei 34 uffici postali della provincia. Dalla stessa data l’accredito sarà disponibile anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che hanno scelto questa modalità.
Il pagamento potrà essere effettuato anche senza passare dallo sportello: i possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti e i titolari di Postepay Evolution potranno prelevare il contante nei 34 ATM Postamat presenti sul territorio provinciale.
Per ritirare la pensione allo sportello è necessario presentare un documento di identità in corso di validità. È possibile anche delegare una terza persona al prelievo.
Per i possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti è prevista gratuitamente una polizza assicurativa che riconosce un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furto del contante avvenuto nelle due ore successive al prelievo effettuato presso un ufficio postale o un ATM Postamat.
Poste Italiane consiglia ai pensionati, quando possibile, di effettuare il ritiro nella tarda mattinata o nelle ore pomeridiane e di preferire i giorni successivi ai primi del mese, così da evitare tempi di attesa superiori alla media.