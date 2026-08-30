La Sicilia oggi alle prese con una giornata di incendi e numerosi interventi dei soccorsi, con focolai concentrati soprattutto nella parte orientale dell’Isola. Vigili del fuoco, Forestale e Protezione civile sono stati impegnati in diversi comuni, mentre alcune fiamme hanno minacciato abitazioni e, nel Catanese, un incendio si è sviluppato vicino a un deposito di gas.

La situazione più delicata si è registrata tra Aci Sant’Antonio e Acireale, dove le squadre di soccorso sono intervenute per un rogo sviluppatosi in prossimità del deposito. Altri incendi hanno interessato Scordia, in contrada Fico, e Linguaglossa, dove le fiamme hanno sfiorato una struttura abitativa.

Nel Siracusano gli interventi hanno coinvolto Siracusa Lido Sacramento, in contrada Carrozzere, Melilli, nella zona di Città Giardino, e il collegamento provinciale tra Carlentini e Brucoli. Un altro fronte ha interessato la località Baia Arcile, ad Augusta. Per le operazioni sono state impiegate anche squadre di volontari e autobotti. Un incendio ha interessato anche una vasta zona boschiva di Chiaramonte Gulfi in provincia di Ragusa.

La pressione sulle risorse antincendio ha riguardato anche il Messinese. Un incendio nella zona di Passo Largo Mararotta ha interessato contemporaneamente i territori comunali di Gioiosa Marea e Piraino. Altri interventi per incendi di vegetazione sono stati effettuati a Gallodoro e Furnari.

Roghi sono stati segnalati anche nel Trapanese. Le squadre sono intervenute a Mazara del Vallo, lungo via Costiera, a Poggioreale, in contrada Guglia, e a Partanna, nella località Frassino.

La giornata è stata caratterizzata anche da temperature elevate, con circa 40 gradi. La concentrazione degli interventi ha interessato più aree della Sicilia, dalla fascia orientale fino alla parte occidentale dell’Isola.