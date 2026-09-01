Tragedia sul lavoro oggi a Bivona. Un imprenditore edile di 53 anni è morto dopo essere stato travolto dal crollo di un muro mentre eseguiva lavori all’interno di una casa in contrada Santa Margherita. Nell’incidente è rimasto ferito anche il figlio di 24 anni, trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento.

La vittima è Salvino Pullara, titolare di un’impresa edile. L’uomo stava lavorando insieme al figlio per conto del proprietario dell’abitazione quando, improvvisamente, il muro è crollato e lo ha travolto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. I soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’imprenditore.

Il figlio, rimasto ferito nel crollo, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento. Le sue condizioni sono descritte come gravi e sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto mentre erano in corso lavori all’interno dell’abitazione di contrada Santa Margherita. La dinamica del crollo è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto.