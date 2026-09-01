Un uomo di nazionalità egiziana è stato ucciso al culmine di una lite con un connazionale all’interno della struttura di Villa Tedeschi, sede della Casa di Comunità, in contrada Raddusa a Modica. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sarebbe stata colpita con un corpo contundente. L’uomo indicato come aggressore, anch’egli ospite della struttura, è stato bloccato e condotto nella caserma dei carabinieri di Modica per gli accertamenti del caso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i militari della compagnia di Modica dell’Arma dei Carabinieri. A coordinare le indagini è il sostituto procuratore della Repubblica di Ragusa, Santo Fornasier, incaricato di ricostruire la dinamica esatta dello scontro e le circostanze che hanno preceduto l’aggressione.

L’uomo fermato non risulta, al momento, formalmente indagato: la sua posizione resta al vaglio dei carabinieri, chiamati a stabilire se si sia trattato di un gesto deliberato o della degenerazione improvvisa di un diverbio tra connazionali. Non sono state rese note l’identità né l’età dei due uomini coinvolti.