Villabate piange la scomparsa di Anna Venera Zuccarello, conosciuta da tutti come Manuela, volontaria dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo della città del Palermitano. Il cordoglio per la sua morte è stato espresso dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana.

Nel suo percorso all’interno dell’associazione, Zuccarello si è distinta per la dedizione, la generosità e lo spirito di servizio messi a disposizione delle delegazioni locali e della comunità. Per anni è stata un punto di riferimento per il volontariato di Protezione Civile in tutta la Sicilia.

A ricordarla è stato l’ingegnere Salvo Cocina, dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile, che ha rivolto ai familiari, alle persone a lei vicine e all’intera Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo «le più sentite e sincere condoglianze», a nome proprio e di tutta la struttura regionale.