A Ragusa cambia la viabilità di viale delle Americhe e di via Palmiro Togliatti dal 3 al 16 settembre 2026, per consentire lavori di asfaltatura lungo i due assi cittadini. Le modifiche sono scaglionate in tre fasi, con orari e tratti diversi: divieti di sosta con rimozione forzata, chiusure parziali del transito e una deviazione del traffico verso via Togliatti e via Giovanni Falcone.

La prima fase riguarda giovedì 3, venerdì 4, sabato 5 e lunedì 7 settembre, dalle 7 alle 20. In viale delle Americhe scattano il divieto di sosta con rimozione forzata e la chiusura del transito sulla sola carreggiata in direzione Ragusa, nel tratto tra via degli IMI e via Spampinato. Su via Togliatti, nello stesso periodo, il divieto di sosta con rimozione forzata riguarda il tratto tra via Spampinato e via degli IMI, ma solo sul lato destro procedendo verso quest’ultima via.

Una seconda fase parte lunedì 7 settembre e prosegue fino a sabato 12, sempre dalle 7 alle 20: il divieto di sosta con rimozione forzata e la chiusura del transito interessano ancora la sola carreggiata di viale delle Americhe in direzione Ragusa, questa volta nel tratto compreso tra via Spampinato e via Fieramosca.

La terza fase, dal 14 al 16 settembre, si sposta agli orari notturni: dalle 20 alle 5 del mattino successivo è prevista la chiusura parziale della rotatoria tra viale delle Americhe, via Fieramosca, via San Luigi e viale Europa. Chi percorre viale delle Americhe in direzione Ragusa dovrà seguire il percorso alternativo segnalato lungo via Togliatti e via Giovanni Falcone.