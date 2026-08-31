Vittoria, furto nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto in un negozio del centro cittadino, all’angolo tra via Ruggero Settimo e via Matteotti. Ignoti hanno forzato la porta laterale dell’esercizio commerciale e si sono introdotti all’interno, portando via denaro, oggetti di valore e il telefono aziendale. I titolari hanno già presentato denuncia ai carabinieri.

Nella denuncia, le titolari raccontano che alcune persone ancora in strada nonostante l’ora tarda avrebbero visto chiaramente la scena, mentre altre avrebbero notato qualcuno che tentava di sfondare la porta a spallate. Nessuno ha chiamato le forze dell’ordine. Nessuno ha provato a dare l’allarme.

«L’indifferenza generale fa più male del furto stesso», hanno detto i titolari del negozio. I carabinieri di Vittoria stanno ora esaminando le immagini delle telecamere della zona per risalire all’identità dei responsabili.