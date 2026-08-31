La raccolta del secco residuo per le utenze commerciali prevista nel turno pomeridiano di oggi, 31 agosto, è stata sospesa a causa della temporanea chiusura del TMB di Cava dei Modicani. Possibili disservizi riguardano anche le postazioni stradali. Lo annuncia l’assessore all’Ecologia Samuele Cannizzaro che ha invitato le attività commerciali a non esporre né conferire il secco residuo nella giornata del 31 agosto. La situazione, legata a problematiche tecniche del TMB, è in fase di risoluzione e la raccolta dovrebbe riprendere dal 1° settembre 2026.
La sospensione riguarda il turno pomeridiano destinato alle utenze commerciali. Il problema tecnico interessa il funzionamento del TMB di Cava dei Modicani, struttura dalla quale dipende il conferimento dei rifiuti.
Disservizi potrebbero verificarsi anche nelle postazioni stradali. Per questo motivo l’invito rivolto alle utenze commerciali è di non conferire il secco residuo nella giornata del 31 agosto.
«Si prevede che tale situazione possa rientrare già a partire dalla giornata di domani, 1° settembre», ha dichiarato Cannizzaro. La ripresa resta quindi prevista per il 1° settembre, in relazione alla risoluzione delle problematiche tecniche.