La Polizia di Stato di Modica ha segnalato all’Autorità Giudiziaria un 26enne, già noto alle forze di Polizia al quale era stato già notificata la misura di prevenzione del Divieto di Accesso alle aree Urbane, per aver disatteso le prescrizioni imposte dal provvedimento in questione.

Il provvedimento di prevenzione, emesso in precedenza dal Questore, vietava espressamente al ragazzo l’accesso e lo stazionamento all’interno di pubblici esercizi o locali di pubblico intrattenimento situati nella zona della movida di Modica Bassa.

Durante i quotidiani servizi di controllo del territorio e di vigilanza nelle aree sensibili della città, i poliziotti del Commissariato di P.S. di Modica hanno intercettato il ventiseienne proprio all’interno di un bar situato nel perimetro urbano interdettogli. L’immediato riconoscimento da parte degli operatori ha fatto scattare la segnalazione alla Procura della Repubblica per l’inosservanza della misura.

L’operazione evidenzia come l’attività di prevenzione della Polizia di Stato non si esaurisca con la semplice emissione e notifica dei provvedimenti restrittivi. Il monitoraggio costante e il controllo rigoroso sul rispetto delle prescrizioni imposte rimangono passaggi fondamentali per garantire la sicurezza pubblica e prevenire la commissione di reati nelle aree urbane.