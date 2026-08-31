Incidente in bici stamattina a Donnalucata, frazione balneare di Scicli. Un ciclista per cause in corso di accertamento è caduto a terra in viale della Repubblica. L’uomo è stato soccorso dal 118 dopo la caduta e, in condizioni gravi, è stato trasferito all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. Secondo le prime informazioni, pare che il ciclista caduto rovinosamente sull’asfalto, è stato trasferito a Ragusa in arresto cardiaco.

Il trasferimento è avvenuto verso il Giovanni Paolo II, dove il paziente è stato affidato alle cure dell’ospedale ragusano. Non sono disponibili, al momento, ulteriori elementi sulle cause della caduta. Sul posto la Polizia Locale di Scicli. (Foto repertorio)