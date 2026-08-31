Il Santuario delle Milizie di Scicli estende le celebrazioni domenicali e l’apertura pomeridiana per tutto il mese di settembre, con visite culturali e di preghiera dal giovedì alla domenica, dalle 18 alle 20. Le celebrazioni proseguiranno anche domenica 6 e domenica 13 settembre alle 10.

La novità riguarda quindi sia le messe sia l’accessibilità del santuario, con due ulteriori appuntamenti domenicali confermati e un calendario di apertura pomeridiana valido per l’intero mese.

Le celebrazioni domenicali presso l’eremo saranno garantite il 6 e il 13 settembre, entrambe alle ore 10. L’estensione consente di mantenere l’appuntamento religioso anche nelle prime due domeniche di settembre.

L’apertura pomeridiana è prevista dal giovedì alla domenica, dalle 18 alle 20. In queste fasce orarie il Santuario sarà accessibile per le visite culturali e di preghiera.

Il sindaco di Scicli Mario Marino ha spiegato che la decisione nasce dalla partecipazione registrata attorno al luogo: «Visto il grande affetto e la partecipazione – afferma il sindaco di Scicli – che accompagnano questo luogo del cuore della nostra comunità, desidero comunicarvi importanti novità per l’inizio dell’autunno».

L’iniziativa è stata concordata con il vicariato. Il sindaco ha rivolto un ringraziamento a quanti contribuiscono a mantenere accessibile il Santuario delle Milizie, sottolineandone il valore storico e religioso per la comunità di Scicli.