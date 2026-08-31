Pubblico numeroso arrivato da ogni dove, ieri sera, in piazza Rimenbranze a Pozzallo per ascoltare dal vivo le canzoni del cantautore italiano Enrico Ruggeri.
La serata ha richiamato una grande partecipazione e la piazza si è riempita per l’esibizione. Il concerto ha proposto alcuni dei brani più conosciuti del repertorio di Ruggeri, accompagnati dalla partecipazione del pubblico.
La presenza di numerose persone ha trasformato piazza delle Rimembranze nello spazio centrale della serata, con gli spettatori impegnati ad ascoltare la performance del cantautore.
La musica e la partecipazione del pubblico hanno caratterizzato l’appuntamento di Pozzallo, inserito tra gli eventi della città nell’estate 2026.