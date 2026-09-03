Instagram aggiorna l’etichetta dedicata ai profili generati dall’intelligenza artificiale e prepara nuove conseguenze per gli account che non la utilizzano. La piattaforma sta sostituendo la dicitura «Creator AI» con «Profilo generato dall’IA», riferita ai profili nei quali la persona mostrata nei contenuti è stata generata artificialmente.

La novità riguarda un ambito preciso: non l’uso ordinario degli strumenti di intelligenza artificiale da parte dei creator, ma i profili che presentano una persona generata dall’IA come protagonista dei contenuti. L’obiettivo dichiarato da Instagram è rendere più chiaro agli utenti se il volto che vedono appartiene a una persona reale oppure è stato creato artificialmente.

Instagram ha spiegato che la modifica nasce anche dai riscontri ricevuti dalla propria community. «Non piace imbattersi in un profilo che sembra appartenere a una persona reale e scoprire solo dopo che il volto protagonista è generato dall’Intelligenza artificiale», ha affermato la società.

La piattaforma annuncia anche un possibile intervento sulla distribuzione dei contenuti. I profili privi dell’etichetta richiesta non saranno più consigliati agli utenti che non li seguono già e potrebbero vedere ulteriormente ridotta la propria visibilità. La limitazione riguarda, tra gli altri spazi della piattaforma, Reels ed Esplora.

Gli account interessati riceveranno una notifica e avranno due possibilità: aggiungere l’etichetta «Profilo generato dall’IA» oppure contestare la decisione attraverso la sezione Stato dell’account. La misura punta quindi a distinguere la semplice presenza dell’IA nel processo creativo dalla pubblicazione di contenuti in cui l’identità visiva di una persona è interamente generata artificialmente.

La nuova etichetta si inserisce nella crescente attenzione di Instagram verso la trasparenza dei contenuti generati con l’intelligenza artificiale. La piattaforma ha chiarito che l’indicazione deve aiutare l’utente a comprendere immediatamente la natura del profilo, soprattutto quando il volto mostrato può sembrare quello di una persona reale.