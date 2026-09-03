Scicli avvia i lavori di messa in sicurezza idraulica del torrente Trippatore, nella frazione di Sampieri. Il sindaco Mario Marino ha reso noto che è stato sottoscritto il verbale di consegna che dà il via ufficiale al cantiere, aperto per la prevenzione del rischio idrogeologico nell’area. I lavori avranno una durata di 60 giorni consecutivi, con ultimazione fissata al 23 ottobre 2026.

L’intervento prevede la pulizia idraulica e il ripristino dell’alveo del corso d’acqua. Alla consegna dei lavori erano presenti, oltre al sindaco, l’assessore all’Ambiente Enzo Giannone, il direttore dei lavori, l’ingegnere Giuseppe Giallo, e i rappresentanti dell’impresa appaltatrice.

«I lavori saranno ultimati in due mesi. È stato sottoscritto il verbale di consegna che dà il via ufficiale ai lavori di messa in sicurezza idraulica del torrente Trippatore, situato nella frazione di Sampieri di Scicli», ha dichiarato il sindaco di Scicli, Mario Marino.

L’intervento, il cui importo complessivo ammonta a 177.996,98 euro, è stato promosso e finanziato dall’Autorità di Bacino Regionale.