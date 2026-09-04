La Sicilia oggi si prepara ad affrontare una giornata sotto l’influsso dell’anticiclone subtropicale, con temperature in lieve calo rispetto ai giorni precedenti. Il tempo si mantiene stabile su gran parte dell’isola, ma nel pomeriggio sono previsti addensamenti nuvolosi sui settori interni dell’Etna e del Ragusano, dove non si escludono brevi piogge o rovesci isolati.
La mattinata si apre con cielo parzialmente nuvoloso sui versanti settentrionali, mentre sul resto dell’isola prevale il sereno o poche nubi sparse. Con il passare delle ore la nuvolosità aumenta sui settori centro-orientali, mentre restano le schiarite su quelli occidentali e settentrionali: è in questa fascia pomeridiana che si concentra il rischio di precipitazioni sui rilievi interni. In serata le nubi si spostano sui settori orientali, con cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Le temperature restano sostanzialmente stazionarie rispetto alla giornata precedente, con valori ancora elevati nelle zone interne: il calo registrato nelle ultime ore non basta a eliminare il disagio climatico, percepibile soprattutto nelle ore più calde.
I venti soffieranno deboli o moderati da nord, con raffiche da nord-nordovest che diventano tese nello Stretto di Sicilia. Sul versante ionico sono previsti rinforzi, mentre altrove prevalgono venti deboli da nord-est.
Il mare si presenta poco mosso lungo la maggior parte delle coste siciliane. Fanno eccezione lo Ionio e lo Stretto di Sicilia, dove il moto ondoso risulta più sostenuto per effetto dei venti in rinforzo.