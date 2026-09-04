A Vittoria, a pochi passi dal Parco di Serra San Bartolo, un gruppo di volontari ambientalisti oggi ha trovato la carcassa di un’automobile completamente bruciata e abbandonata, durante un’uscita di monitoraggio del territorio in bicicletta.
Il gruppo, composto da appassionati di mountain bike e cicloturismo con una spiccata sensibilità ambientale, percorre nel tempo libero le strade e le campagne dell’intera provincia di Ragusa, con particolare attenzione ai territori di Vittoria, Acate, Comiso, Santa Croce Camerina, Ragusa, Pedalino e Chiaramonte Gulfi. Durante le uscite i volontari fotografano e segnalano discariche abusive, rifiuti abbandonati, incendi e altre situazioni di degrado.
Da una prima osservazione, il terreno su cui si trova il relitto sembrerebbe essere un’area privata. Nelle zone che circondano il parco i volontari segnalano da tempo la presenza di diverse discariche abusive, una situazione che continuano a monitorare a ogni uscita.
Il gruppo ha segnalato subito il ritrovamento agli organi competenti.