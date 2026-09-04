La Sicilia dovrà aspettare fino a giovedì 10 settembre per lasciarsi alle spalle il caldo africano che da settimane opprime l’isola. Una perturbazione atlantica, come annunciano le previsioni meteo di MeteoGiornale.it, in arrivo da mercoledì 9 settembre spazzerà via l’anticiclone subtropicale che ha dominato l’estate, ma prima toccherà fare i conti con un altro weekend di caldo intenso su gran parte del Paese.

Nel fine settimana del 5 e 6 settembre le temperature massime torneranno a toccare i 37-38 gradi in diverse zone del Paese, dalla Val Padana alla Toscana, passando per Umbria, Marche, Puglia, Basilicata e Calabria. Sicilia e Sardegna, le due isole rimaste per mesi sotto la cappa dell’anticiclone, saranno le ultime a uscirne: il caldo intenso resisterà fino alle prime ore di giovedì 10 settembre, un giorno in più rispetto al resto del Sud.

Lunedì 7 e martedì 8 settembre saranno le ultime giornate del caldo record, con temperature ancora sopra la norma su tutto il territorio nazionale. Da mercoledì 9 settembre la perturbazione atlantica inizierà a farsi sentire, ma partirà dalle regioni settentrionali: saranno le prime a vedere nuvole, piogge e un deciso calo termico.

Il centro-sud e le due isole maggiori dovranno pazientare ancora qualche ora: il caldo resterà intenso fino alle prime luci di giovedì 10 settembre, quando anche la Sicilia uscirà definitivamente dalla morsa dell’anticiclone africano insieme al resto della Penisola.

Il calo delle temperature sarà netto: tra i 7 e i 10 gradi in meno rispetto ai valori roventi dei giorni precedenti, con effetti più marcati al centro-nord ma percepibili anche al Sud e sulle isole.

Dall’11 settembre le temperature massime non dovrebbero più superare i 30 gradi in quasi tutta Italia. Sulle coste siciliane i valori si attesteranno intorno ai 26-27 gradi, con un’umidità decisamente più bassa rispetto alle settimane roventi appena trascorse: un clima più sopportabile, anche se ancora lontano da quello autunnale.

Le previsioni più aggiornate spingono la fase di rientro oltre la semplice normalizzazione: dopo il ritorno ai valori tipici di inizio settembre, verso la metà del mese le temperature potrebbero scendere anche sotto le medie stagionali.