Modica ha aggiudicato l’appalto da 952.000 euro per la riqualificazione della zona artigianale di contrada Michelica. La procedura si è chiusa martedì 1° settembre, con l’apertura delle buste e l’assegnazione dei lavori, al termine di un bando comunale a cui hanno partecipato 280 imprese. Ad annunciarlo è stato l’assessore ai Lavori pubblici Girolamo Carpentieri, secondo cui l’intervento punta a riqualificare l’area e a renderla più efficiente dal punto di vista energetico.

Prima della consegna del cantiere restano da completare gli atti formali connessi all’aggiudicazione. Non è stata indicata una data per l’avvio dei lavori, né il nome dell’impresa che si è aggiudicata l’appalto tra le 280 partecipanti. Conclusa questa fase, il Comune conta di coinvolgere anche la Cna, l’associazione di categoria degli artigiani, nel passaggio di consegna del cantiere.

Il progetto prevede la pulizia dell’area, la messa in quota dei pozzetti, la scarificazione e la posa di un nuovo manto di usura, la segnaletica orizzontale e verticale, una pergola fotovoltaica, la sistemazione delle aree verdi e un nuovo impianto di illuminazione. I lavori, una volta avviati, dovranno concludersi entro otto mesi, secondo il cronoprogramma definito in fase progettuale.

L’obiettivo, ha spiegato l’assessorato, è potenziare e rendere più efficiente dal punto di vista energetico una delle zone artigianali più consistenti della città, già sede di un numero rilevante di aziende. Sull’area, secondo la graduatoria sviluppata dall’amministrazione comunale, si insedieranno almeno altre cinquanta imprese nei prossimi anni, con una ricaduta stimata su centinaia di lavoratori.

«È palese — e per noi è motivo di grande soddisfazione perché certifica la serietà dei nostri impegni — l’interesse del mondo imprenditoriale che vuole partecipare ai bandi emessi dal nostro ente», ha dichiarato Carpentieri, sottolineando che le 280 ditte partecipanti testimoniano l’interesse suscitato dal bando.

«Una volta espletati tutti gli atti formali connessi, alla prossima consegna dei lavori inviteremo anche la Cna, a testimonianza di un percorso sinergico voluto e necessario per sostenere chi fa impresa e dare ancora maggiore fruibilità, importanza e forza alla nostra zona artigianale», ha aggiunto l’assessore.