A Modica, una bambina ieri pomeriggio è stata trasferita in elisoccorso a Messina, dove ha bisogno di cure pediatriche specialistiche di livello superiore. La piccola convive con una malformazione congenita complessa fin dalla nascita ed era ricoverata nel reparto di pediatria dell’Ospedale Maggiore di Modica quando le sue condizioni si sono aggravate all’improvviso.

Il ricovero era scattato in un primo momento per un malore improvviso. Nelle ore successive il quadro clinico ha registrato un peggioramento rapido, tanto da richiedere l’intervento immediato dei medici del reparto.

Per stabilizzare le funzioni vitali della bambina, i sanitari hanno disposto l’intubazione. È stata questa la fase più critica, quella che ha reso necessario un livello di assistenza pediatrica non disponibile nell’ospedale di Modica.

Di fronte alla gravità della situazione, è stato attivato il servizio di emergenza sanitaria aerea, riservato ai casi che richiedono un trasferimento rapido verso un centro pediatrico specialistico di livello superiore.

L’elicottero sanitario è atterrato nell’area di Via Aldo Moro, individuata come punto di atterraggio per l’emergenza. Da lì la bambina è stata imbarcata e trasportata verso l’ospedale di destinazione a Messina.