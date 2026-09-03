Pozzallo – Un’auto nella notte tra martedì e mercoledì si è schiantata contro tre vetture in sosta in viale Asia. Il conducente e i passeggeri a bordo del veicolo coinvolto sono rimasti illesi, così come i pedoni: nessuno transitava sul marciapiede al momento dell’urto. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

L’impatto ha danneggiato pesantemente le tre vetture parcheggiate, colpite in successione dalla corsa dell’auto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di rito per ricostruire la dinamica, insieme ai sanitari del 118, giunti con un’ambulanza per verificare le condizioni di conducente e passeggeri.

Gli accertamenti dei Carabinieri restano in corso per stabilire se il conducente abbia perso il controllo del mezzo per una manovra errata, un guasto meccanico o altre cause, e per quantificare con precisione i danni riportati dalle tre vetture in sosta. (Foto repertorio)