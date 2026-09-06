Un operaio agricolo è morto in un incidente sul lavoro nelle campagne tra Alcamo (Trapani) e Grisì, frazione di Monreale (Palermo). Un collega è rimasto gravemente ferito. L’uomo deceduto è rimasto incastrato in una mietitrice durante le operazioni in campo.

Un’eliambulanza ha soccorso e trasportato il collega ferito all’ospedale Civico di Palermo, dove è arrivato in gravi condizioni con diversi traumi. Nomi ed età dei due lavoratori restano sconosciuti, così come l’azienda agricola per cui operavano.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici dello Spresal dell’Asp, il servizio che si occupa di sicurezza negli ambienti di lavoro. Gli accertamenti puntano a ricostruire la dinamica dell’incidente e a verificare il rispetto delle norme di sicurezza per l’uso dei mezzi agricoli.

Al momento non risultano ipotesi di reato a carico di persone. Gli accertamenti dello Spresal, competente per la sicurezza sul lavoro nelle aziende del territorio, restano in corso.