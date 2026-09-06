Niscemi, nel versante colpito dalla frana che a gennaio ha travolto una parte del centro storico, si è aperta una nuova fessurazione. Lo ha reso noto il sindaco Massimiliano Conti, spiegando che il fronte franoso resta sotto monitoraggio e che la messa in sicurezza dell’intero versante è la condizione necessaria prima di avviare qualsiasi intervento di ricostruzione.

«Una nuova fessurazione si è aperta e la stiamo monitorando», ha dichiarato Conti. «Prima di ricostruire bisogna mettere in sicurezza tutto il versante», ha aggiunto il sindaco, legando i tempi della ricostruzione agli esiti del monitoraggio in corso sul fronte franoso.

Martedì 8 settembre il commissario Fabio Ciciliano sarà a Niscemi per fare il punto della situazione insieme alle autorità cittadine. Nella stessa giornata è previsto anche un incontro con il comitato degli sfollati, le famiglie evacuate dalla zona colpita dalla frana di gennaio. Domenica 13 settembre arriverà invece il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana, accompagnato dai referenti della Caritas impegnati nei progetti avviati a sostegno della comunità colpita dalla frana.

Il 3 ottobre è in programma la visita del ministro Adolfo Urso, nell’ambito di un’iniziativa di sostegno al tessuto produttivo locale realizzata insieme a Eni.