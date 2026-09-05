Un escursionista si è infortunato a una gamba nel primo pomeriggio di oggi lungo il sentiero dei Laghetti di Cavagrande e non è più riuscito a risalire da solo. La richiesta di soccorso è arrivata alla sala operativa dei Vigili del Fuoco di Siracusa, che ha attivato l’intervento per portarlo in salvo.

Sul posto sono arrivati la squadra del distaccamento di Noto, i tecnici del Soccorso Alpino e un’ambulanza del 118. Il tratto di sentiero dove si trovava il ferito ha reso complicato il trasporto via terra verso il più vicino presidio medico, tanto da rendere necessario l’intervento di un elicottero.

A intervenire è stato il Drago 142, l’elicottero dei Vigili del Fuoco che opera nel Siracusano. Il velivolo ha raggiunto la zona dei Laghetti e ha calato il personale elisoccorritore direttamente sul sentiero, nel punto in cui l’escursionista era bloccato.

Il ferito è stato agganciato e recuperato con il verricello, quindi trasportato fino a un’area idonea all’atterraggio, dove è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Clicca qui per il VIDEO