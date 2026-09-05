Uno scontro frontale tra una Fiat 600 e una Fiat Sedici ha provocato quattro feriti, tra cui due bambini, nella notte tra venerdì 4 e sabato 5 settembre 2026 sulla statale Palermo-Agrigento, nei pressi di Misilmeri. Il più grave è un bambino di 5 anni, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo. Le cause dello scontro sono al vaglio dei carabinieri della zona.

Nella stessa vettura viaggiava anche un secondo bambino, di 6 anni: come il compagno di viaggio più grave, è stato trasportato dal personale del 118 all’ospedale Di Cristina. Gli altri due feriti, un uomo di 34 anni e uno di 46, alla guida delle due auto coinvolte, sono stati portati rispettivamente all’ospedale Civico e al Buccheri La Ferla di Palermo.

I due conducenti sono rimasti incastrati tra le lamiere delle vetture e sono stati liberati dai vigili del fuoco prima di essere affidati ai sanitari del 118.

Nell’urto, alcuni detriti delle due auto hanno colpito altri due veicoli che stavano transitando nello stesso tratto di statale. I rispettivi conducenti non hanno riportato ferite.

I carabinieri hanno sequestrato sia la Fiat 600 sia la Fiat Sedici ed eseguito i rilievi sul tratto di strada per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità dello scontro.

Una prima ipotesi al vaglio degli investigatori è che una delle due vetture abbia invaso la corsia opposta durante un tentativo di sorpasso: la ricostruzione definitiva dipenderà dagli accertamenti tecnici sui due mezzi sequestrati.