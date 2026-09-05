Catania – Un giovane di 21 anni disperso in mare nel tratto antistante San Giovanni Li Cuti è stato ritrovato dopo circa quattro ore di ricerche. Il ragazzo è stato individuato dalla Guardia Costiera a circa 1,5 miglia dalla costa e recuperato in buone condizioni di salute.

Le ricerche sono state coordinate dal Centro Secondario del Soccorso Marittimo di Catania e hanno coinvolto unità navali, un elicottero della Guardia Costiera e personale a terra. Alle operazioni hanno partecipato anche altre Forze di polizia e numerosi cittadini.

A individuare il giovane è stata la motovedetta CP 879 della Guardia Costiera. Una volta raggiunto, il 21enne è stato recuperato e riportato a terra, nel porto di Catania.

L’intervento si è concluso con il rientro in porto e il ricongiungimento del giovane con i familiari.