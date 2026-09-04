Il Governo guidato da Giorgia Meloni ha raggiunto i 1.413 giorni consecutivi in carica, diventando l’esecutivo più longevo nella storia della Repubblica italiana. Il traguardo è stato accolto con un messaggio sui social dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che si è congratulato con la presidente del Consiglio per il primato raggiunto.

Il primato era detenuto fino a giovedì 3 settembre dal governo Berlusconi II, fermo a 1.412 giorni: l’esecutivo guidato da Meloni, insediato il 22 ottobre 2022, lo ha superato di un solo giorno. «Un risultato storico», ha scritto Schifani, spiegando che il traguardo «non è soltanto un record, ma la dimostrazione del valore della stabilità politica».

«La stabilità – ha aggiunto il governatore – significa poter programmare, portare avanti le riforme, mantenere gli impegni e costruire risultati importanti per i cittadini. E i tanti obiettivi raggiunti in questi anni dimostrano concretamente quanto questo approccio abbia prodotto».

Schifani ha collegato il traguardo anche al rapporto tra il Governo nazionale e la Regione Siciliana: «Mi fa inoltre particolarmente piacere vedere come, in questi anni, si sia consolidata una sintonia forte tra il Governo nazionale e la Regione Siciliana». «Una collaborazione – ha sottolineato Schifani – che ha permesso di affrontare sfide importanti e di raggiungere risultati che hanno prodotto grandi benefici per i cittadini».