Vittoria è al secondo giorno di mobilitazione per la sanità territoriale. Stamattina l’intera Giunta comunale ha inscenato una protesta simbolica davanti alla Casa di Comunità di via dell’Acate, per chiedere il rafforzamento dei servizi sanitari del territorio. Alla manifestazione ha preso parte anche il deputato regionale Nello Dipasquale.

Dopo il gesto simbolico, la mobilitazione è proseguita con un presidio permanente davanti all’ospedale Guzzardi, avviato giovedì 3 settembre e destinato a restare attivo fino alla serata di sabato 5 settembre. Vi si alternano cittadini, amministratori e rappresentanti di diverse realtà del territorio.

Al centro della protesta ci sono le lunghe liste d’attesa, la carenza di personale medico e sanitario, le difficoltà dei servizi di emergenza-urgenza e le criticità dell’assistenza territoriale. La richiesta dell’amministrazione comunale è il rafforzamento dei presìdi sanitari, affinché nessun cittadino sia costretto a rinunciare alle cure o a subire disagi eccessivi per ottenere una prestazione.

La mobilitazione, precisano dal Comune, non è rivolta contro medici e infermieri, ma nasce dalla volontà di difendere il diritto costituzionale alla salute e di ottenere servizi accessibili e adeguati alle esigenze del territorio.

Il sindaco Francesco Aiello ha spiegato le ragioni dell’iniziativa: «Questa protesta nasce dalla necessità di dare voce a una comunità che chiede semplicemente di poter essere curata e assistita adeguatamente. Siamo qui non contro qualcuno, ma a difesa di un diritto fondamentale. Vogliamo una sanità che sia realmente vicina ai cittadini, con servizi funzionanti, personale sufficiente e strutture in grado di rispondere alle esigenze di un territorio vasto e complesso come il nostro».

Aiello ha aggiunto che la presenza della Giunta, dell’onorevole Dipasquale e dei cittadini dimostra che la battaglia non riguarda solo il Comune di Vittoria: «Continueremo a mantenere alta l’attenzione e a chiedere risposte concrete. La salute non può essere rinviata, né può essere affidata all’attesa. I cittadini hanno diritto a una sanità efficiente, efficace e accessibile».

Il deputato regionale Nello Dipasquale è da tempo impegnato sui temi della sanità iblea: in passato ha promosso e sostenuto altre iniziative per il rafforzamento dei servizi sanitari del territorio. La sua presenza al presidio conferma un percorso di attenzione che prosegue in questa fase della mobilitazione.