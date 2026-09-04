Ragusa chiude il mese di agosto 2026 con il bilancio dei controlli straordinari del territorio condotti dalla Polizia di Stato insieme a Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale del Comune di Ragusa. I servizi, distribuiti lungo l’intero mese, hanno puntato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dell’immigrazione clandestina nel capoluogo e nel resto della provincia.

A dare la misura dell’operazione è il numero degli agenti mobilitati: 228 operatori complessivi, impiegati per allestire 71 posti di controllo lungo le strade e nei punti sensibili del territorio.

Nei posti di controllo sono state identificate 1.804 persone e controllati 849 veicoli in transito nelle strade della provincia.

Dai controlli su strada sono scaturite 66 contestazioni per violazioni del Codice della Strada. Quattordici cittadini stranieri, privi dei requisiti per la permanenza sul territorio nazionale, sono stati raggiunti da provvedimenti di espulsione.

Le verifiche si sono estese anche agli esercizi pubblici: sei attività sono state controllate con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, dell’Ispettorato del Lavoro e dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa. Gli accertamenti hanno riguardato il possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente e la sussistenza dei requisiti tecnici e di sicurezza.

Non sono stati resi noti gli esiti specifici delle verifiche condotte nei sei esercizi pubblici, né eventuali sanzioni amministrative o provvedimenti di sospensione dell’attività.