Comiso avrà otto nuovi voli a settimana per il suo aeroporto, a partire da ottobre 2026 e per i successivi dodici mesi. Il potenziamento nasce dall’aggiudicazione ad Aeroitalia di una gara regionale del valore di tre milioni di euro, bandita dal dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti.

Il programma conferma il collegamento con Pisa, già attivo con due frequenze settimanali, e apre due rotte nuove: Napoli e Venezia, anch’esse con due voli a settimana ciascuna. A completare il pacchetto arriva Malta, indicata come collegamento strategico per la vocazione internazionale dello scalo: la frequenza settimanale verso l’isola non è stata resa nota.

Malta resta, tra le quattro rotte del pacchetto, l’unico collegamento internazionale dello scalo ibleo: il bando regionale la individua come essenziale per la mobilità di cittadini, imprese e operatori turistici nei prossimi dodici mesi.