Ragusa — Un’auto con a bordo due turisti stranieri si è ribaltata oggi in corso Vittorio Veneto. L’incidente è stato autonomo e non ha coinvolto altri veicoli. Le cause della perdita di controllo sono ancora in corso di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia municipale e due ambulanze. I soccorritori hanno prestato le prime cure ai due occupanti della vettura.

I due turisti sono stati successivamente trasferiti all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa per essere sottoposti agli accertamenti sanitari.

La dinamica dell’incidente dovrà essere ricostruita sulla base dei rilievi effettuati sul luogo. Al momento non sono state indicate le cause che avrebbero provocato la perdita di controllo dell’auto.

Non risultano coinvolti altri mezzi nel ribaltamento avvenuto in corso Vittorio Veneto. Gli accertamenti dovranno chiarire la sequenza dell’incidente.