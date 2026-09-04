A Giarratana da sabato 5 settembre torna la festa estiva di San Giuseppe, con le celebrazioni religiose in chiesa Madre e, dall’11 settembre, il programma folkloristico tra musica e spettacoli nel centro storico e nelle piazze.

L’avvio della festa sarà segnato sabato 5 settembre alle 18 dal suono delle campane e dallo sparo di 19 colpi a cannone. Mezz’ora dopo, alle 18.30, nella chiesa Madre, don Salvatore Cannata, parroco della parrocchia San Domenico Savio di Vittoria e parroco emerito di Giarratana, presiederà la celebrazione eucaristica. Al termine della messa è prevista la discesa del simulacro del Patriarca San Giuseppe dalla cappella dell’altare maggiore.

Domenica 6 settembre sarà dedicata alla preghiera e al ricordo dei sacerdoti e dei parroci di Giarratana. Alle 11, in chiesa Madre, la santa messa sarà presieduta da don Sebastiano Amato, missionario, e celebrata in suffragio dei sacerdoti e dei parroci della comunità. Alle 19 la celebrazione eucaristica sarà invece guidata da fra’ Luca Bonomo, guardiano del convento Sacra Famiglia di Ragusa.

Il ciclo delle celebrazioni religiose si concluderà lunedì 7 settembre alle 19 con la messa presieduta da don Riccardo Bocchieri, parroco della chiesa Santa Maria di Portosalvo a Marina di Ragusa.

Dal venerdì 11 settembre entrerà nel vivo anche il programma folkloristico, con spettacoli, musica e iniziative distribuite tra il centro storico e le piazze del paese.

La celebrazione estiva di San Giuseppe mantiene a Giarratana una caratteristica particolare: il Patrono della Chiesa universale viene festeggiato anche nel mese di settembre, secondo una tradizione legata ai percorsi spirituali e pastorali sviluppati nei secoli dalla comunità locale.