Un automobilista è rimasto coinvolto in un incidente stradale nella tarda serata di oggi lungo la Strada Regionale 82 che da Marina di Ragusa arriva a Donnalucata in prossimità di Silva Suri. L’auto per cause in corso di accertamento si è ribaltata su un terreno adiacente alla carreggiata.
A tirare fuori il conducente dall’abitacolo, prima ancora dell’arrivo dei soccorsi organizzati, è stato un vigile del fuoco libero dal servizio che si trovava di passaggio sulla provinciale. Il suo intervento ha preceduto quello della squadra dei vigili del fuoco, giunta poco dopo per mettere in sicurezza il veicolo.
Il conducente è stato affidato alle cure del personale del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi di competenza per ricostruire la dinamica dell’incidente.