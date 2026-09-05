Gangi, borgo delle Madonie, ospita fino a domenica 6 settembre 2026 la seconda edizione della Mostra dell’Artigianato e Mado Cooking Together, la tre giorni che valorizza le produzioni locali, i mestieri antichi e la cultura gastronomica del territorio. La manifestazione, promossa dal Centro Commerciale Naturale di Gangi con il sostegno di numerose imprese locali, è partita venerdì 4 settembre negli spazi del centro storico.

L’evento è cofinanziato dalla Regione Siciliana attraverso l’Assessorato alle Attività Produttive e vede il Comune di Gangi come partner istituzionale, con il contributo della BCC Madonie. Alla prima giornata, aperta venerdì sera, hanno partecipato centinaia di persone, richiamate dagli stand di artigianato artistico, agroalimentare, design e moda sostenibile allestiti lungo un percorso diffuso nel centro storico.

Alle degustazioni di prodotti tipici locali si sono affiancate le prime esibizioni musicali, in una serata che ha aperto la strada al calendario di appuntamenti previsto per le due giornate successive.

Il programma di sabato 5 settembre entra nel vivo alle 18:30 con la masterclass «Alte Madonie in Calice», un percorso tra i vini Grillo e Perricone della Tenuta San Giaime accompagnato da racconti di curtigghiu. L’appuntamento, ospitato al Ristorante La Dimora, richiede la prenotazione per il numero limitato di posti disponibili.

Alle 20:30 il centro storico si anima con le degustazioni di street food madonita, ricette della tradizione rivisitate tra vicoli e piazze. La giornata si chiude alle 22:30 con «El Perreo», la serata musicale affidata al dj Andrea Arrigo.

Domenica 6 settembre la manifestazione unisce spiritualità, gastronomia e spettacolo. Alle 10:30 il Santuario dello Spirito Santo ospita il Giubileo delle Attività Produttive, il momento dedicato a imprese e lavoratori del territorio. Alle 13:00 lo chef Fabio Armanno cura uno spazio di cooking show con prodotti locali, seguito dal convegno «Il commercio online e le nuove tecnologie a servizio dell’artigianato».

Alle 20:30, in Piazza del Popolo, va in scena «Gangi Fast Fashion», la sfilata curata dal team de I Negozi di Gangi, presentata da Chiara Esposito con l’animazione di Roby D’Antoni, in chiusura della tre giorni del 6 settembre 2026.