L’Ispeb – istituto scientifico di psicoterapia educativa – “John Bowlby” apre ufficialmente la sua nuova sede a Modica, in via Risorgimento 90. L’inaugurazione si terrà domani, domenica 6 settembre, alle 18, alla presenza di istituzioni, professionisti e rappresentanti del mondo scientifico.

Riconosciuto dal Mur nel 2026, l’istituto ospita una Scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia cognitivo‑comportamentale costruttivista John Bowlby, con integrazione dei modelli dell’attaccamento e della neuropsicologia clinica lungo l’intero arco della vita. La struttura si propone come nuovo polo formativo e di ricerca nel territorio ibleo, con una visione innovativa che unisce psicoterapia, neuroscienze e applicazioni cliniche.

Alla guida dell’Ispeb il presidente Pinuccio Lavima e il direttore scientifico Francesco Benso, che sottolineano la volontà di creare un centro di eccellenza capace di formare professionisti altamente qualificati e di offrire nuove opportunità di sviluppo culturale e scientifico alla comunità.