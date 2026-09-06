Il Frigintini Calcio ha concluso sabato 5 settembre la terza settimana di preparazione alla stagione 2026/2027. La squadra della frazione modicana ha chiuso il ciclo di lavoro con un allenamento congiunto contro il Ragusa Boys, al termine di giorni dedicati alla crescita atletica e tattica del gruppo.

Adesso l’attenzione si sposta sui primi impegni ufficiali. Il Frigintini attende di conoscere la composizione del girone D del campionato di Promozione e l’avversaria del primo turno di Coppa Italia, che segnerà l’avvio ufficiale della nuova stagione.

Durante la terza settimana la squadra ha aumentato i carichi di lavoro, mantenendo alta l’attenzione anche sugli aspetti tattici. Il gruppo ha lavorato sulla continuità delle sedute e sulla costruzione dell’intesa, con l’obiettivo di arrivare agli appuntamenti ufficiali nella migliore condizione possibile.

Il tecnico Ciccio Di Rosa ha indicato atteggiamento, disponibilità al lavoro, spirito di gruppo ed equilibrio come elementi centrali del percorso: «Sto avendo le risposte che mi aspettavo da parte di tutti, questo è il pilastro su cui bisogna partire e noi lo abbiamo fatto benissimo».

Il Frigintini riparte quasi interamente dalla rosa della scorsa stagione, nella quale la squadra aveva raggiunto la salvezza. La società ha aggiunto alcuni elementi di maggiore esperienza alle conferme, seguendo le indicazioni dell’allenatore. Il gruppo comprende anche 17 under, chiamati a crescere e a contendersi spazio durante la settimana.

L’obiettivo dichiarato resta la salvezza, in un campionato nel quale Di Rosa prevede la presenza di diverse squadre costruite per le posizioni alte della classifica. Domenica 6 settembre il gruppo osserverà un giorno di riposo, prima di tornare al lavoro lunedì 7 settembre nel tardo pomeriggio al “Pietro Scollo” per iniziare la quarta settimana di pre season.