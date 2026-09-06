Trapani – Un incidente ha provocato due morti e un ferito grave durante la cronoscalata Monte Erice, in Sicilia. Una vettura impegnata nella gara è uscita fuori strada e ha investito alcune persone. La competizione è stata sospesa.

La gara coinvolta è la 68ª edizione della cronoscalata Monte Erice, organizzata dall’Automobile Club Trapani e valida per il Campionato italiano velocità salita auto storiche (CIVSA), per il Campionato italiano velocità montagna (CIVM) e per il tricolore auto classiche.

Al via erano iscritti 260 equipaggi: 153 vetture Moderne e 107 Storiche. L’incidente si è verificato mentre una delle vetture era impegnata nella competizione.

La vettura è uscita dal tracciato e ha investito alcune persone. Due di loro sono morte, mentre una terza persona ha riportato ferite gravi.

La cronoscalata è stata sospesa dopo l’incidente. Restano da accertare la dinamica dell’uscita di strada e le circostanze che hanno portato all’investimento.