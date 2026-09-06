Sarà celebrato martedì 8 settembre alle ore 10, nella Chiesa di San Massimiliano Maria Kolbe, il funerale di Carmelo Frasca, 55 anni, trovato senza vita nel pomeriggio di sabato 5 settembre nell’abitazione in cui viveva da solo.

La sua assenza, protratta per alcuni giorni senza una spiegazione, aveva fatto scattare l’allarme. Carmelo Frasca è stato così trovato morto all’interno del suo monolocale di via Castello, nel cuore del centro storico di Modica, dove abitava da solo.

Per consentire l’accesso all’abitazione sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Modica, che hanno dovuto sfondare la porta d’ingresso, risultata chiusa a chiave dall’interno. Una volta entrati nell’appartamento, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Secondo i primi riscontri, la morte potrebbe risalire a circa quattro giorni prima del ritrovamento, indicativamente tra martedì 1° e mercoledì 2 settembre. Si tratta, tuttavia, di una prima stima emersa dagli accertamenti medico-legali.

La notizia della morte improvvisa di Carmelo, a soli 55 anni, ha lasciato sgomenti quanti lo conoscevano. Il manifesto funebre ricorda la sua scomparsa con una frase particolarmente intensa: «La morte verrà all’improvviso, e avrà i tuoi occhi».

Nel dolore sono il papà Giuseppe, il fratello Giorgio e gli amici che hanno condiviso con Carmelo parte del suo percorso di vita: Antonella con Massimo, Alessandra con Marcello, Eugenio e tanti altri amici.

Il feretro giungerà lunedì 7 settembre alle ore 12 nella Chiesa di San Massimiliano Maria Kolbe, dove sarà possibile rendergli omaggio. Le esequie saranno celebrate martedì 8 settembre alle ore 10.

Una morte arrivata improvvisamente, nel silenzio della sua abitazione, che ha interrotto a 55 anni il cammino di Carmelo e lasciato un profondo dolore tra familiari e amici.