Modica – Un uomo di 55 anni, Carmelo Frasca, è stato trovato senza vita nel pomeriggio di sabato 5 settembre nel monolocale di via Castello dove abitava da solo, nel cuore del centro storico. A far scattare l’allarme è stata la sua assenza, protratta da giorni senza spiegazione.
Per raggiungerlo, i vigili del fuoco del distaccamento di Modica hanno dovuto sfondare la porta d’ingresso, chiusa a chiave dall’interno. Ai sanitari del 118, una volta entrati, non è rimasto che confermare che l’uomo era già morto.
Ad allargare il quadro sono le tracce di sangue individuate nell’appartamento dagli agenti del commissariato di polizia di Modica, intervenuti per i rilievi del caso: un dettaglio che gli investigatori dovranno ora spiegare per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. I primi riscontri collocano il decesso circa quattro giorni prima del ritrovamento, indicativamente tra martedì 1° e mercoledì 2 settembre, anche se la data resta da confermare con l’autopsia.
La decisione sull’ispezione cadaverica o sull’esame autoptico spetta ora alla magistratura, che dovrà stabilire l’esatta causa della morte prima di chiudere il fascicolo aperto in fase di indagini preliminari. Restano aperte tutte le ipotesi: malore improvviso, incidente, o un evento di natura diversa.