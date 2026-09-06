In merito alle polemiche degli ultimi giorni sulla situazione del Centro Comunale di Raccolta, l’Amministrazione comunale di Santa Croce Camerina interviene per fare chiarezza sulle decisioni assunte durante la stagione estiva e sulle misure adottate per affrontare le criticità emerse nella gestione dell’impianto.

“D’accordo con l’Assessore all’Ambiente – spiega il sindaco – durante la stagione estiva, anche alla luce delle difficoltà, delle chiusure e del sovraffollamento che hanno interessato gli impianti riceventi, abbiamo fatto una scelta precisa: non sospendere, nel periodo più affollato dell’anno, il servizio di raccolta e del CCR e continuare a garantire prioritariamente ai cittadini la possibilità di conferire regolarmente i propri rifiuti”.

Una decisione assunta, sottolinea l’Amministrazione, con senso di responsabilità, considerando che le difficoltà registrate nel periodo hanno portato in altri Comuni alla sospensione, anche per più giornate, di alcuni servizi di raccolta e conferimento.

“Abbiamo ritenuto prioritario evitare ulteriori disagi alle famiglie – prosegue il sindaco – e soprattutto non rischiare che l’impossibilità di conferire correttamente i rifiuti potesse favorire potenziali abbandoni sul territorio. Tra il rischio di abbandoni e il sovraffollamento, abbiamo scelto di garantire il servizio.

L’Amministrazione rivendica dunque la scelta di mantenere operativo il CCR anche nei momenti di maggiore difficoltà.

“È facile, a parole e attraverso le polemiche, pretendere un territorio sempre pulito. Più difficile è assumersi la responsabilità delle scelte e valutare concretamente quale sia, nelle situazioni di difficoltà, la soluzione che tutela maggiormente la Comunità”.

Il sindaco ribadisce quindi la linea seguita dall’Amministrazione: “Tra il potenziale rischio di vedere i rifiuti abbandonati per strada e la necessità di gestire temporaneamente una situazione di sovraffollamento all’interno del Centro di Raccolta, abbiamo scelto di continuare a garantire ai cittadini, a cui diamo priorità assoluta, un luogo in cui conferire i propri rifiuti”.

La scelta di mantenere il servizio, precisa l’Amministrazione, non significa tuttavia ignorare le problematiche che si sono verificate all’interno dell’impianto.

“Il sovraffollamento registrato presso il CCR avrebbe dovuto e potuto essere gestito meglio dalla ditta incaricata della gestione dell’impianto”, afferma il sindaco.

Per questo l’Amministrazione è già intervenuta nei giorni scorsi, chiedendo il ripristino delle condizioni di ordine e sicurezza e avviando le procedure previste in relazione alle carenze riscontrate nella gestione.

Alla luce della situazione attuale, è stata quindi disposta la chiusura temporanea del CCR per le giornate di lunedì e martedì.

Lo stop consentirà alla ditta incaricata di intervenire sull’area, procedere al completo riordino del Centro, smaltire quanto accumulato in eccesso e ripristinare le condizioni necessarie per una gestione ordinata e sicura dell’impianto.

“La nostra priorità resta una: tutelare i cittadini e garantire il servizio – conclude il sindaco –. Lo abbiamo fatto scegliendo, anche nei giorni più difficili, di mantenere aperto il CCR; lo facciamo oggi pretendendo dal gestore il rispetto degli standard di ordine, efficienza e sicurezza”.

E sulla situazione che si è venuta a creare, l’Amministrazione ribadisce: “Le criticità non vanno nascoste, ma affrontate e risolte. Ed è esattamente quello che stiamo facendo”.