Sicilia, da mercoledì 9 settembre potrebbe iniziare una fase di cambiamento del tempo, con l’arrivo di correnti più fresche nord-atlantiche. La previsione indica un primo ingresso di stampo autunnale da nord verso sud tra il 9 e l’11 settembre, con temporali, piogge e possibili grandinate.
Il peggioramento potrebbe essere più marcato nelle aree settentrionali, dove i contrasti termici favorirebbero fenomeni di forte intensità. Le previsioni citate indicano anche la possibilità di fenomeni vorticosi, ma la loro effettiva presenza andrà valutata con l’avvicinarsi della perturbazione.
Per il Sud e per la Sicilia il calo delle temperature è atteso dalla serata di giovedì 10 settembre, con una diminuzione più evidente nella giornata di venerdì 11 settembre. Il passaggio dalle condizioni ancora calde a una situazione più fresca dovrebbe quindi concentrarsi nella seconda parte della settimana.
Un’altra finestra da seguire riguarda il pomeriggio di giovedì 10 settembre e la sera dello stesso giorno, quando sulla regione potrebbero svilupparsi temporali. Al momento si tratta però di una possibilità previsionale da rivalutare nei prossimi giorni.
L’attendibilità della previsione viene indicata come medio-alta, tra il 70 e il 75 per cento. L’evoluzione resta quindi da seguire in prossimità dell’evento, soprattutto per definire meglio distribuzione e intensità dei fenomeni.