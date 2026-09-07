Modica – Sono aperte le domande per il servizio ASACOM, l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione destinata agli alunni con disabilità grave che frequenteranno nell’anno scolastico 2026/2027 le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del Comune. L’avviso è stato pubblicato dal Comune di Modica e riguarda le famiglie residenti nel territorio comunale.

Il servizio sostiene l’autonomia personale, la comunicazione, l’inclusione e la partecipazione degli alunni al percorso educativo e formativo. La richiesta può essere presentata dai genitori, dai tutori o dagli affidatari degli alunni in possesso dei requisiti previsti dall’avviso pubblico.

Nella domanda è possibile indicare l’ente assistenziale presso cui usufruire del servizio, scegliendo tra quelli accreditati dal Comune. L’elenco degli enti e la modulistica sono disponibili attraverso i canali istituzionali dell’amministrazione.

Le istanze devono essere trasmesse tramite PEC all’indirizzo servizisociali.comune.modica@pec.it oppure tramite posta elettronica all’indirizzo servizisociali@comune.modica.rg.it.

Per chiarimenti è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico oppure contattare il numero 335 7878749.