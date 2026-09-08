Modica – Alla Avimec Modica è iniziata lunedì 7 settembre la terza settimana di preparazione atletica, il periodo in cui coach Enzo Distefano e il suo staff cominciano a valutare la tenuta dell’intero roster in vista dei primi allenamenti congiunti e dell’avvio del campionato di Serie A3. Il gruppo lavora ogni giorno al PalaRizza, la palestra che ospita gli allenamenti della squadra biancoazzurra.
Il programma settimanale prevede doppie sedute di allenamento, suddivise tra palestra, lavoro tattico ed esercitazioni sulla sabbia. La settimana si chiude ogni sabato mattina con l’allenamento in acqua.
Il gruppo si è presentato al PalaRizza fin dal primo allenamento della settimana con grande entusiasmo, lavorando con intensità per costruire la condizione fisica che dovrà reggere l’intera stagione.
Tra i convocati, i nuovi innesti si stanno integrando con i giocatori confermati dalla scorsa stagione. L’obiettivo dello staff tecnico è raggiungere la giusta amalgama nel gruppo prima dell’esordio stagionale.
Le prossime sedute diranno se il gruppo è pronto per il primo test contro un avversario esterno, una data ancora da fissare in calendario.