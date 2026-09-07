Erice piange due ragazzi di Belmonte Mezzagno, nel Palermitano. Karol Greco, 20 anni, e Giuseppe Bisconti, 18, sono morti domenica 6 settembre lungo il percorso della cronoscalata Monte Erice, travolti da un’auto da corsa uscita di pista che ha sfondato un muretto di protezione nella zona riservata al pubblico.

A perdere il controllo della vettura è stato Marco Nicoletti, pilota nisseno, alla guida di una Peugeot 308 TCR con il numero 54. L’uscita di strada è avvenuta in corrispondenza della postazione 9, uno dei punti del tracciato dove si erano radunati numerosi spettatori. Nicoletti è rimasto illeso. Ferito in modo grave anche un commissario di gara, Mario Marchetti, trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani e ricoverato in terapia intensiva.

Le cause dell’uscita di pista restano da accertare. Gli investigatori dovranno ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’incidente e verificare le condizioni di sicurezza del tratto in cui si trovava il pubblico.

Karol Greco aveva 20 anni ed era appassionato di powerlifting: sui social condivideva regolarmente immagini e video degli allenamenti, raccontando i progressi ottenuti nel tempo. Giuseppe Bisconti, di due anni più giovane, amava il calcio e seguiva con passione i campioni di questo sport sui propri profili. Li accomunava anche l’interesse per i motori: la domenica della cronoscalata l’avevano scelta per starsene insieme lungo il percorso della gara.

Il Comune di Belmonte Mezzagno ha proclamato il lutto cittadino e sospeso la festa del Santissimo Crocifisso, insieme alle altre manifestazioni in programma in paese.

Anche il Comune di Erice ha proclamato il lutto cittadino. La sindaca Daniela Toscano si è recata sul luogo dell’incidente insieme al vicesindaco Paolo Genco, esprimendo vicinanza alle famiglie delle vittime e ai feriti. Sono stati annullati anche gli appuntamenti della manifestazione “Love San Giuliano”, in programma in piazza Pagoto.

La cronoscalata, valida per il Campionato italiano velocità in montagna, il Campionato italiano velocità salita per auto storiche e il tricolore auto classiche, è stata sospesa subito dopo l’incidente.

Alla partenza della gara, giunta quest’anno alla 68ª edizione, erano iscritti 260 equipaggi: 153 su vetture moderne e 107 su auto storiche.