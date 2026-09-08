Modica piange una donna di 37 anni, residente in un palazzo di Treppiedi Sud. La donna è morta al Trauma Center dell’ospedale Cannizzaro di Catania, dove era arrivata lo scorso 2 settembre in eliambulanza dopo essere precipitata nella tromba delle scale del quinto piano dello stabile in cui viveva. Le circostanze esatte della caduta restano da accertare.

Le urla e un tonfo sordo hanno allertato i residenti del palazzo, che hanno chiamato il numero unico per le emergenze. Gli operatori del 118, intervenuti in pochi minuti, hanno trovato la donna con traumi multipli: l’hanno stabilizzata e intubata sul posto, poi trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica.

Le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi. Per questo è stato attivato l’elisoccorso, che l’ha trasferita al Trauma Center di Catania, dove è stata ricoverata in terapia intensiva.

Nonostante i tentativi dei medici, la donna non ce l’ha fatta: il cuore avrebbe ceduto nelle ore successive al ricovero, per le conseguenze dei traumi riportati nella caduta. La causa esatta del decesso dovrà essere confermata dagli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria.

Sulla caduta indaga la polizia di Modica, che dovrà ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto nella tromba delle scale del quinto piano.