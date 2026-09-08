Modica piange la scomparsa di Valeria Costanzo, morta improvvisamente a soli 37 anni. La notizia ha lasciato sgomenti familiari, amici e quanti la conoscevano in città. E’ quanto si legge sul manifesto funebre diffuso oggi.
Ad annunciarlo sono stati i genitori, il fratello Stefano, gli zii e i cugini della giovane, che nelle ultime ore hanno ricevuto la vicinanza di parenti e amici stretti alla famiglia.
I funerali di Valeria Costanzo si terranno giovedì 10 settembre alle 15:30 nella Basilica Madonna delle Grazie di Modica, dove parenti e concittadini potranno darle l’ultimo saluto.