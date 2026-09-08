Il Comune di Modica ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’avviso pubblico per il servizio di trasporto scolastico riservato agli alunni con disabilità, valido per l’anno scolastico 2026/2027. Possono presentare domanda i genitori, i tutori o gli affidatari dei bambini e dei ragazzi residenti a Modica che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado. Ad annunciarlo è l’assessora alle Politiche educative e sociali del Comune di Modica, Concetta Spadaro.

Per accedere al servizio serve un requisito preciso, che esclude le richieste generiche: il figlio deve essere in possesso della certificazione di disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92, per i casi di gravità e in corso di validità. Va allegato anche il Foglio Informazioni sulle necessità di trasporto, rilasciato o validato dall’Unità Multidisciplinare della Neuropsichiatria infantile dell’Asp7 competente per territorio.

Le domande vanno redatte esclusivamente sul modello predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune, scaricabile dal sito istituzionale dell’ente, e devono essere corredate dai documenti richiesti. Chi presenta un modulo diverso da quello ufficiale, o una domanda con data antecedente alla pubblicazione dell’avviso, viene escluso dalla procedura. L’avviso non riporta una scadenza per l’invio delle istanze.

L’istanza va trasmessa via posta elettronica certificata all’indirizzo servizisociali.comune.modica@pec.it, oppure via email a servizisociali@comune.modica.rg.it. Nel modulo le famiglie devono indicare anche il soggetto che erogherà materialmente il trasporto, scelto tra gli enti accreditati dal Comune di Modica per l’anno scolastico 2026/2027: l’elenco è consultabile sul sito dell’ente.

Sui requisiti d’accesso, Spadaro è stata puntuale: «Possono presentare l’istanza i genitori, i tutori o gli affidatari degli alunni che risiedono nel comune di Modica, che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, in possesso della certificazione di disabilità L.104/92 art.3, per i casi di gravità ed in corso di validità e del Foglio Informazioni riguardanti le necessità del servizio trasporto rilasciata o validata dall’Unità Multidisciplinare della NPIA dell’ASP7 competente».

Per informazioni e chiarimenti le famiglie possono rivolgersi agli uffici dei Servizi Sociali del Comune di Modica negli orari di apertura al pubblico, oppure contattare il numero 335/7878749.