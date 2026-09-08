Ragusa piange Valeria, giovane educatrice del nido comunale di Ibla, morta dopo alcuni giorni di coma. Ad annunciare la scomparsa è stato il sindaco Peppe Cassì, che ha rivolto un messaggio di cordoglio alla famiglia, ai colleghi e ai bambini seguiti ogni giorno dalla donna.

Il nido di Ibla si trova nel quartiere storico di Ragusa, tra i vicoli del centro barocco, ed è una delle strutture educative comunali per l’infanzia della città.

Peppe Cassì, sindaco di Ragusa, ha dichiarato: «Una notizia terribile. Valeria, giovane educatrice del nido comunale di Ibla, è venuta a mancare dopo alcuni giorni di coma. Le più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi, un abbraccio ai bimbi del nido che accudiva.»