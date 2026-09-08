La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato un giovane di 23 anni che, alla guida di un’autovettura, si è dato alla fuga dopo aver ignorato l’alt intimato dagli operatori, creando una situazione di pericolo per la pubblica incolumità. Il giovane è stato arrestato per la violazione prevista dall’art. 192, comma 7-bis, del Codice della Strada.
A seguito della convalida dell’arresto, il G.I.P. del Tribunale di Ragusa ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel Comune di Comiso.
Il 23enne, italiano, residente a Vittoria e domiciliato a Comiso, non potrà allontanarsi dal territorio del Comune senza autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria e dovrà permanere presso la propria abitazione dalle ore 20.00 alle ore 07.00 di ogni giorno.
Inoltre, lo stesso è stato denunciato in stato di libertà per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.