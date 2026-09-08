Scoglitti – Un automobilista è rimasto ferito nella mattinata di oggi in un incidente stradale senza altri veicoli coinvolti. L’auto ha perso il controllo poco dopo le 6 in contrada Zafaglione, nel territorio di Vittoria, ed è finita fuori strada. Le cause dell’uscita di strada restano da accertare.

A intervenire per primo è stato l’equipaggio del 118 della postazione di Scoglitti, arrivato sul posto per le prime cure. Il conducente ha riportato ferite lievi.

La zona è rimasta presidiata per diverse ore. Sul posto le Forze dell’Ordine di Vittoria per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le operazioni hanno rallentato la circolazione, con qualche disagio per chi si dirigeva verso le campagne della contrada.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, nell’incidente non sono rimaste coinvolte altre persone. Resta da stabilire cosa abbia fatto perdere il controllo del veicolo nelle prime ore del mattino. (Foto Assenza)