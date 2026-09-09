La Passalacqua Ragusa scenderà in campo per la prima volta in vista della nuova stagione venerdì 11 settembre, alle ore 19, al Pala Cannizzaro di Caltanissetta. Di fronte ci sarà il Golfo Basket Alcamo, nell’amichevole valida per il Trofeo delle Miniere. Sarà il primo banco di prova stagionale per la squadra di Serie A2 femminile guidata da coach Paolo Seletti.

Da quando è iniziato il raduno, il gruppo lavora due volte al giorno: la mattina dedicata alla preparazione atletica, il pomeriggio a tecnica e situazioni di contatto. Seletti ha in mano una rosa in gran parte da costruire, con giocatrici che si conoscono ancora poco e che stanno imparando a muoversi insieme sul parquet.

«È stato un avvio intenso, senza dubbio, e stiamo lavorando per gettare le basi della nostra torre», ha detto Paolo Seletti, allenatore della Passalacqua Ragusa. Il tecnico descrive un clima sereno, nonostante le tante individualità ancora da amalgamare in un gruppo nuovo.

«Ci stiamo conoscendo ed è un buon inizio, buone sensazioni. Stiamo lavorando per poter giocare insieme. Cose nuove, un contesto e un ambiente nuovo con un sistema che si basa sulla libertà con tutto ciò che può comportare», ha aggiunto Seletti.

Sul debutto di Caltanissetta, il coach abbassa le aspettative legate al risultato: «Per noi non sarà importante il risultato ma il volume delle cose buone e degli errori che avremo fatto in campo e quale sarà stata la nostra reazione», ha spiegato.

L’amichevole contro il Golfo Basket Alcamo aprirà quindi il precampionato della squadra iblea a meno di un mese dall’inizio del torneo di Serie A2 femminile. Appuntamento venerdì 11 settembre, ore 19, al Pala Cannizzaro di Caltanissetta, per il Trofeo delle Miniere.